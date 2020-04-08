اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:12 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء روسيا: دعمنا أكثر من 30 دولة فى العالم باختبارات فحص فيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:07 م
رئيس وزراء روسيا: دعمنا أكثر من 30 دولة فى العالم باختبارات فحص فيروس كورونا رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين
موسكو (أ ش أ)

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قال رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن روسيا أرسلت أنظمتها التجريبية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجى إلى أكثر من 30 دولة، وقال ميشوستين خلال اجتماع الهيئة التنسيقية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد:"كل دول العالم تبدأ يومها بأخبار عن وضع فيروس كورونا المستجد إنه تهديد عالمي، ولن يستطيع أحد مكافحته وحيدا لقد قامت روسيا بإرسال نظامها الخاص بفحص الفيروس لأكثر من 30 دولة حول العالم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار ميشوستين إلى أنه تم إرسال نظام الفحص في المقام الأول لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبلدان رابطة الدول المستقلة وعدد آخر من الدول.
كما أكد ميشوستين أنه ينبغي اتخاذ تدابير وقائية إذا كان من المستحيل لبعض الموظفين الانتقال إلى نظام العمل عن بعد.

من جانب أخر أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن العالم بحاجة إلى علاقات جديدة تمامًا وخالية من العقوبات استناداً إلى رغبات الدول في مساعدة بعضها البعض في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا .

وشدد ميدفيديف - في مقال حصري لوكالة أنباء /تاس/ الروسية - على أن "العالم الآن على شفا أزمة عالمية خطيرة في ضوء جائحة فيروس كورونا وعلى الدول أن تسعى بشكل خاص لتقديم المساعدة والدعم المتبادلين لبعضها البعض " .

وأوضح أن ذلك يعني أن هناك حاجة لعلاقة مختلفة تماما وخالية من العقوبات للتعامل مع هذا التهديد الخطير.

وأشار ميدفيديف إلى أنه قبل 10 سنوات بالضبط، في 8 أبريل 2010، وقعت روسيا والولايات المتحدة وثيقة مهمة في مجال السيطرة على الأسلحة - المعاهدة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (معاهدة ستارت الجديدة).

وقال "قبل عشر سنوات، أثبتت روسيا والولايات المتحدة أنهما قادرتان على التغلب على الخلافات والتوصل إلى توافق - ليس فقط من أجل شعوبهما، ولكن من أجل البشرية جمعاء واليوم، اكتسبت هذه القدرة على الاستماع إلى بعضهما البعض أهمية خاصة".

 


روسيا

رئيس وزراء روسيا

كورونا

فيروس كورونا

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