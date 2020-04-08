رئيس وزراء روسيا: دعمنا أكثر من 30 دولة فى العالم باختبارات فحص فيروس كورونا

وشدد ميدفيديف - في مقال حصري لوكالة أنباء /تاس/ الروسية - على أن "العالم الآن على شفا أزمة عالمية خطيرة في ضوء جائحة فيروس كورونا وعلى الدول أن تسعى بشكل خاص لتقديم المساعدة والدعم المتبادلين لبعضها البعض " .

وأوضح أن ذلك يعني أن هناك حاجة لعلاقة مختلفة تماما وخالية من العقوبات للتعامل مع هذا التهديد الخطير.

وأشار ميدفيديف إلى أنه قبل 10 سنوات بالضبط، في 8 أبريل 2010، وقعت روسيا والولايات المتحدة وثيقة مهمة في مجال السيطرة على الأسلحة - المعاهدة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (معاهدة ستارت الجديدة).

وقال "قبل عشر سنوات، أثبتت روسيا والولايات المتحدة أنهما قادرتان على التغلب على الخلافات والتوصل إلى توافق - ليس فقط من أجل شعوبهما، ولكن من أجل البشرية جمعاء واليوم، اكتسبت هذه القدرة على الاستماع إلى بعضهما البعض أهمية خاصة".