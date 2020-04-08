اليوم السابع
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رئيس مدينة المنيا: حملات مكبرة لضبط المتعدين على أملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العسكرية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:27 م
رئيس مدينة المنيا: حملات مكبرة لضبط المتعدين على أملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العسكرية ازاله تعديات - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فى بيان لها اليوم أنه بشأن التداعيات والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من كافة الجوانب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة، فإن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفذ حاليا حملات إزالة لكافة التعديات وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الأمن فى إطار تطبيق القانون والقضاء على محاولة بعض المواطنين من التعدى على أملاك الدولة واستغلال الوضع الراهن.

وقال البيان إن ذلك يأتى ذلك بناء على التوجيهات الخاصة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء من وزارة التنمية المحلية مؤخرًا.

وناشد المهندس محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا خلال البيان الذى تم نشره على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا المواطنين عدم الشروع فى البناء المخالف بدون ترخيص، أو التعدى على أملاك الدولة بأية شكل، خلال الأيام الصعبة التى تمر بها البلاد وجهودها فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لن يجرى إغفال أية تجاوزات ويجرى المرور على الشوارع والأحياء السكنية على مستوى جميع احياء وقرى المركز والمدينة، لرصد أية مخالفات وإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق والمبانى المخالفة، والتحفظ على أية معدات بناء تعمل بدون ترخيص، مشددا على أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة للمبانى المخالفة فورا، كما يجرى متابعة ورصد حالات التعدى على أملاك الدولة، وسيجرى الإزالة الفورية لأية حالة تعد، مع إحالة المتعدين للنيابة العسكرية.


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ازالة التعديات

النيابة العسكرية

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