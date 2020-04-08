اليوم السابع
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دار الإفتاء: إطعام الطعام سبب من أسباب دخول الجنة.. فيديو

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:30 م
دار الإفتاء: إطعام الطعام سبب من أسباب دخول الجنة.. فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو موشن جرافيك تحت عنوان "إطعام الطعام واجب الوقت"، قالت فيه: "مدح الله سبحانه وتعالى الرحماء الذين يطعمون الجوعى من عباده فقال:" وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا".

وأضافت دار الإفتاء في الفيديو: "ولأهمية إطعام الطعام جعله الله سببا من أسباب دخول الجنة فقد ورد على لسان نبيه عليه السلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، بل إن النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث الصحيح أي الإسلام خير قال: "تطعموا الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف".

 

واختتمت دار الإفتاء المصرية الفيديو:"فتلك العبادات والشرائع في الإسلام من أهدافها أن تذرع الخير والمحبة في قلب المسلم فيصل لتلك المرتبة العليا من حسن معاملة الناس والرحمة بهم وخاصة بالضعيف والمحتاج منهم".

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت في فتوى لها: "إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، وقوفًا مع الفقراء وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.

 

وأضافت الدار أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.

 وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هي أهم مقاصد الزكاة وآكدها، إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60]؛ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليَمَن: "فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم".

 وأشارت الفتوى إلى أن الأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادها لفاقة المحتاجين حتى يتحقق المقصد التكافلي، ويحصل الاكتفاء الذاتي، وتظهر العدالة المجتمعية، وتقل الفوارق الطبقية، وتحل المشكلات الاقتصادية، وتزداد وفرة الإنتاج وتضعف نسبة البطالة؛ فترتقي بذلك أحوال الأمم والشعوب وتتوطد أسباب الحضارة.


دار الإفتاء

الإفتاء

اخبار مصر

اطعام الطعام

التبرع بالطعام

الزكاة للمتضررين من كورونا

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