خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وعيش جولة افتراضية بمنطقة بنى حسن الأثرية

كتبت آمال رسلان

أطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، لمنطقى ختي ذات الألوان الزاهية، حيث تم إطلاق الزيارة الافتراضية اليوم بالتعاون مع متحف جامعة هارڤيرد، وذلك من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر و موقع Experience Egypt. ويمكنكم مشاهدة المعبد من خلال اللينك https://bit.ly/2kuMcBU.

كما يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية للوزارة علي الفيسبوك والتويتر وانستجرام يوميا في تمام الساعة السابعة مساءا وذلك لمشاهدة موقع اثري جديد.

ومقبرة ختي ذات الألوان الزاهية والتي هي احد مقابر جبانة بني حسن المحفورة بالجبل، بمحافظة المنيا والتي تضم قرابة 40 مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسر السادسة، والثانية عشر، والعصر المتأخر والعصر البطلمي والعصر الروماني.

كما دفن بها حكام الاقليم الخامس عشر بمصر العليا، مثل أمنمحات، وخنوم حتب الثاني. ‏وهي عبارة عن مقابر محفورة في الجبل، تقع حوالي 20 كيلومترًا جنوب مدينة المنيا، يوجد في الجزء الأعلى من الجبل حوالي 40 مقبرة كبيرة ترجع للفترة بين الأسرة السادسة (حوالي 2345–2181 ق.م) في أواخر الدولة القديمة، والأسرة الثانية عشرة (حوالي 1985–1795 ق.م) و خلال الدولة الوسطى، كما تم دفن حكام الإقليم الخامس عشر بمصر العليا مثل مقابر خنوم حتب الثاني، أمنمحات، باقت الثالث، وخيتي في حالة جيدة من الحفظ، وتزين جدرانها نقوش جميلة ذات ألوان زاهية. ويوجد ببني حسن مقابر أخرى عديدة، منها يرجع للعصر المتأخر (664–332 ق.م)، والعصر البطلمي (332–30 ق.م)، والعصر الروماني (من بداية عام 30 ق.م). ‏#StayHome ‏#StaySafe ‏#ExperienceEgyptFromHome .

ويأتى ذلك في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19). .

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين. وكانت الوزارة قد أطلقت خمس زيارات افتراضية على مدار الأيام الماضية شملت مقبرة حفيدة خوفو، والمعبد اليهودى بمصر القديمة، والدير الأحمر بسوهاج.