خبير سياسى: جونسون يتلقى جلسات أكسجين مكثفة بالعناية المركزة وحالته مستقرة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور حازم الرفاعى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن السلطات البريطانية لم تخف أى شيء متعلق بالحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سواء منذ بداية إصابته بفيروس كورونا وحتى دخوله غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.



وأضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن انعكاسات الحالة الصحية لبوريس جونسون على العمل السياسى في بريطانيا مرتبطة بشكل كبير بمدى بقاء رئيس وزراء بريطانيا في غرفة العناية المركزة ومدى التطور الذى ستشهده حالته الصحية.



ولفت عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إلى أن بوريس جونسون يتلقى جلسات أكسجين مكثفة في غرفة العناية المركزة، وهى المرحلة الأولى من العلاج لفيروس كورونا، وإذا استمر على هذا الحال فإنه سيمكث فقط أيام قليلة سم سيخرج من غرفة العناية المركزة ثم يظل فى العزل الصحى حتى شفاءه نهائيا من الفيروس.

وفى وقت سابق تعثرت محادثات التجارة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بريكست، حيث لم يوافق المفاوضون بعد على جدول زمني لعقد الاجتماعات عبر الفيديو ليحل محل الاجتماعات التي عطلتها جائحة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.



وقال المتحدث باسم فريق التفاوض في مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء ، إن ميشيل بارنييه ، كبير المفاوضين ، سيتحدث مع نظيره البريطاني ديفيد فروست الأسبوع المقبل "لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن جدول زمني للخطوات التالية من أجل دفع المفاوضات إلى الأمام ".



وأضاف المتحدث، إن المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع اقتصرت على الاتصال "الفني" بين الجانبين، مع عدم وجود مفاوضات حقيقية على الرغم من المسافات الكبيرة بين الجانبين.



وتأتي أنباء المحادثات المتوقفة بينما يظهر استطلاع جديد دعمًا شعبيًا قويًا لتمديد الفترة الانتقالية ، حيث تظل المملكة المتحدة مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي وتحافظ على مزايا العضوية.