اليوم السابع
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حملات صحية على سيارات الدواجن بالدقهلية للتأكد من خلوها من الأمراض

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:00 ص
حملات صحية على سيارات الدواجن بالدقهلية للتأكد من خلوها من الأمراض سيارات نقل الطيور
الدقهلية شريف الديب

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كشفت الحملات المكثفة و المشتركة التي شنتها مراكز ومدن محافظة الدقهلية، برعاية رؤساء الوحدات المحلية، وعضوية كل من (مديرية الأمن، الطب البيطري، الزراعة، البيئة) والتى  تكون مهمته المرور على المزارع، لسحب عينات ما قبل البيع، والتأكد من خلو المزرعة من مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من تطبيق معايير الأمن والأمان الحيوي بالمزرعة ، من اجل تفعيل  القانون رقم  70 السنة  2009 ، والخاص ببيع وتداول الطيور الحية ولإحكام السيطرة والتقصي عن مرض أنفلونزا، ومنع مرور السيارات المحملة بالطيور والدواجن بكل أنواعها، إلا بعد التأكد من وجود تصاريح نقل الطيور، التي تثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، بمعرفة مثل الطب البيطري بالكمين وتفعيلا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 والخاص ببيع وتداول الطيور الحية ، بأن هناك خللا فى المنظومة يحتاج إلى تفعيل قوي على ارض الواقع ، لعدم انضباط العاملين بمنظومة إنتاج الدواجن، بالمحافظة.

ونفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة  محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، حملة على سيارات نقل الدواجن بنطاق حى غرب المنصورة، قادها الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة ، والفريق المعاون أحمد سمير مدير البيئة.

 

وقامت الحملة باستيقاف 4 سيارات نقل للدواجن، للتأكد من وجود تصاريح نقل الطيور، التي تثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، فيما تبين أيضا وجود 3 سيارات غير حاملة لتصريح نقل الطيور، التى تثبت خلوها من مرض انفلونزا الطيور، وقد تم تحرير مخالفة لتلك السيارات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

هذا وقد طالب الأهالي بتطبيق القانون الخاص بالاشراف الطبي الكامل على الدواجن، بداية من الكشف بالمزرعة، والذبح بمجازر آلية، والبيع المجمد لضمان صلاحيتها، قبل أن تحدث كارثة خلال الفترة القادمة فى ظل انتشار فيروسات خطيرة، و حفاظا على صحة المواطنين والتخلص الأمن من مخالفات الطيور التى يتم ذبحها عشوائي.

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

ذبح الطيور عشوائي

فيروس كورونا

مخاطر الذبح العشوائي

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