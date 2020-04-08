اليوم السابع
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حملات تعقيم وتطهير وصيانة أعمدة كهرباء ونظافة بشوارع رأس غارب.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:10 ص
حملات تعقيم وتطهير وصيانة أعمدة كهرباء ونظافة بشوارع رأس غارب.. صور حملات نظافة وتعقيم وتموين بشوارع غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عدة حملات مكبرة بشوارع المدينة منها حملات تعقيم ََتطهير وأخرى لصيانة أعمدة الإنارة، وكذلك حملات تموينية، وأخرى نظافة فى شَوارع المدينة

أكد مجلس المدينة فى بيان له أن فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم جميع المصالح الحكومية والعيئات بمدن المحافظة ، تم اليوم استكمال اعمال تطهير المصالح الحكومية للمرة الثانية

وأكد اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، تم اليوم أعمال التطهيرالمستشفى المركزى والاستقبال وغرف العمليات وجميع غرف المرضى ، وغرف الغسيل الكلوى والمكاتب الادارية، كما تم تطهير وتعقيم مجمع العيادات الخارجية حفاظا على صحة المرضى والاطقم الطبية .

من جانب أخر قامت حملة من أدارة البيئة بمجلس المدينة للمرور على المخابز والسوبر ماركت والمحلات التجارية ومدى الالتزام بتنفيذ واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم تكدس وازدحام واختلاط المواطنين، حفاظا على الصحة العامة لهم.

كذلك كان وجه اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة اليوم قسم النظافة باستمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بكافة المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة، مشددا على تكثيف العمل والمرور اليومى لرصد أى تجمعات للقمامة وازالتها .

وأضاف أن تمت اعمال النظافة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعيه وازالة المخلفات وتفريغ الحاويات بقطاعات المدينة وكذا ازالة الاتربة بجوار الارصفة، كما تمت اعمال النظافة ورفع مخلفات الاشجار بمنطقة الصحراية ومنطقة الحراجية وشارع والبلدة الاساسية

كذلك من ضمن الحملات التى شنها مجلس مدينة غارب، تم تكثيف أعمال صيانة اعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الاعطال باعمدة الانارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفه والكابلات المكشوفه.

وأكد أن تمت اعمال صيانة اعمدة الانارة وصيانة الخلايا الكهربائية ودفن الكابلات بشارع الشرطة العسكرية و المنطقة الصحراويه وشوارع منطقة عمارات محمود رضا.

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حملات نظافة وتعقيم وتموين بشوارع غارب
 
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حملات نظافة وتعقيم وتموين بشوارع غارب

 

 

البحر الاحمر

راس غارب

حملات تموينية

اصلاح اعمدة للكهرباء

اعمال التطهير والتعقيم

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