اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:36 م
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حماية المستهلك بسوهاج يضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وزجاجات كحول

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:01 م
حماية المستهلك بسوهاج يضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وزجاجات كحول
سوهاج - عمرو خلف

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شن جهاز حماية المستهلك بسوهاج  برئاسة اللواء أشرف نصحة حملة مكبرة على الاسواق لضبط المخالفين حيث تم ضبط 35 زجاجة كحول بدون أي بيانات أو فواتير، وضبط 200 كمامة  وضبط 1032 عبوة كحول سعة 70 مللي تركيز 70% مجهولة المصدر  .

 كما تم ضبط سلع غذائية وعصائر مجهولة المصدر  وهم  630 عبوة كيك شيكولاته وزن 400 جرام ، و 840 عبوة ام علي بالمكسرات وزن 145 جرام ، و1050 كيس عصير برتقال وزن الكيس 500 جرام ، و210 كيس خلطة كفته وزن 50 جرام ، و420 عبوة ام علي بالقشطة وزن العبوة 150 جرام  مجهولة المصدر .

وفى وقت سابق شن جهاز حماية المستهلك بسوهاج برئاسة اللواء أشرف نصحي بالتعاون مع مديرية التموين حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن تحرير 11 محضر عدم إعلان عن أسعار كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن للمستلزمات الطبية وتم التحفظ عليها وإحالة الوقائع للنيابة   .

كما تم ضبط  ضبط 31406 زجاجة فارغة بأحد المصانع معدة ومجهزة لتعبئة العصير سبق استخدامها، وذلك فى حملة لمكتب مراقبة الأغذية بمركز أخميم، بناء على توجيهات  الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومصانع الأغذية، وضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية.


سوهاج

حماية المستهلك

كحول

الاسواق

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