اليوم السابع
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 8/4/2020 فى مصر

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 8/4/2020 فى مصر الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأربعاء ، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية ،  وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة ، ويشهد جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 22      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 26     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 26      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 09 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 17 والعظمى 25     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 17 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 31   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 33    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 32   
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 22 والعظمى 30  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 28
 
 
 

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