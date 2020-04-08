اليوم السابع
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جامعة المنصورة تنفى إصابة مجلسها بالكورونا بعد شائعة وفاة رئيس الجامعة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:36 م
جامعة المنصورة تنفى إصابة مجلسها بالكورونا بعد شائعة وفاة رئيس الجامعة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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نفت جامعة المنصورة ما تم نشره على احد الحسابات الوهمية اليوم، حيث تضمن المنشور "إصابة مجلس جامعة المنصورة بالكامل بفيروس كورونا، ودخولهم الحجر الصحى،  وإلغاء الفصل الدراسى الثانى نظرا لهذه الأحداث المؤلمة ".

وتؤكد جامعة المنصورة أن كافة أعضاء مجلس الجامعة بخير ويمارسون مهام أعمالهم بشكل طبيعى،  

وأكدت الجامعة، أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن كافة اجتماعات مجلس الجامعة الأخيرة تجرى بواسطة الفيديو كونفراس

وأهابت الجامعة بأبنائها الطلاب وجميع منسوبى الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة عن الجامعة والتى من شأن إثارة البلبلة

وشددت الجامعة على ضرورة التأكد من جميع المعلومات من مصدرها الرسمى،  والتى يتم نشرها تباعا وبمنتهى الشفافية على الصفحات الرسمية.

وأكدت الجامعة فى بيان له، انه تواجه حملة شائعات ممنهجة من هاكرز وحسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تشر اخبار وهمية لا أساس لها من الصحة لليوم الثالث على التوالى .

وقد ترددت شائعة منذ يومين بوفاة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا، وتبين قيام احد الأشخاص لاختراق حساب احد اعضاء هيئة التدريس، وقام بكتابة خبر تعرض رئيس الجامعة للوفاة، على صفحته الشخصية، كما كشفت الجامعة بقيام احد الأشخاص بانشاء حساب وهمى جديد باسم رئيس الجامعة، وهو ما نفته الجامعة أيضا وحذرت منه، وأكدت بأن رئيس الجامعة يحمل حساب واحد فقط باسمه

يذكر بان صرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، ل ( اليوم السابع) أن الجامعة قامت بإنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية ذاتيا، لتوفير مخزون استراتيجى وكميات كافية من أدوات ومستلزمات الوقاية للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية،

وتم عمل خطوط إنتاج للكمامات الطبية "الماسكات" والبدل الخاصة بمكافحة العدوى، وبدل العمليات "الجاونات" واغطية الراس "اوفر هيد" نظرا للاستهلاك المتزايد حاليا بالمستشفيات، وكافة القطاعات وتوفير مخزون لسد العجز فى حال الاحتياج اليه

 

      


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شائعات جامعة المنصورة

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