توزيع مواد مطهرة على 200 أسرة وتعقيم 40 منزل بجهود تطوعية لشباب العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت بشمال سيناء الجهود التطوعية لتنفيذ مبادرة " احمى بلدك .. احمى نفسك " التى يقدمها شباب ومؤسسات أهلية مشاركة لجهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلنت إحدى المؤسسات الأهلية بشمال سيناء تنفيذ الحملة رقم "3" باستهداف 200 أسرة بحى " عاطف السادات" بمدينة العريش بشمال سيناء، قدم لهم فريق من المتطوعين الشباب ما يلزم من أدوات الحماية الطبية والمعقمات .

كما تم رش وتعقيم وتطهير 40 منزل و2 مسجد ودار حضانة تحت إشراف ومتابعة مجلس مدينة العريش ممثلا فى رئاسة الحى ، وتم اختيار الأسر وفق إفادتهم من بين الأكثر احتياجا، وسبق هذه الحملة تنفيذ حملتين بمناطق وأحياء داخل العريش وهى: ابوصقل والسمران و محيط جبانة العريش، ومقررا أن تستكمل الحملات ضمن هذه المبادرة تباعا حتى الوصول ل1000 أسرة كمرحلة أولى.

وكانت مدينة العريش شهدت مواصلة أهالي حى المساعيد بالعريش لليوم الثانى حملة تطوعية تضافرت خلالها جهودهم لتعقيم وتطهير منطقتهم وسجلت جهودهم تعقيم 21 منشأة عامة ومقرات أهالى مناطق وشوارع وحافلات أجرة .

وقال مجدى الشوربجى، احد الشباب القائمين على الحملة ل اليوم السابع، إنها تتم بجهود تطوعية وفى اليوم الثانى تم الوصول لكافة المناطق وصاحبها توزيع زجاجات مطهره على ومياه مفلترة، وتوزيع كمامات وجونتات

على الأهالى أضاف انه شارك فى الحملة سيارتين مجهزتين للرش وسيارة لتوزيع زجاجات المطهروسيارة ٤/٣ لتوزيع المياة، و3 رشاشات محمولة على الكتف لافتا ان المنظمين للحملة والمساهمين فيها إبراهيم الكاشف، وعادل الشوربجى ، والدكتور عبدالكريم الشاعر، طارق عبد الحى ، ومحمد كامل الشوربجى.