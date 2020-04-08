اليوم السابع
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تقرير: تركيا تحتل المرتبة الثانية فى عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:05 م
تقرير: تركيا تحتل المرتبة الثانية فى عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب مصطفى عنبر

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تحتل تركيا المرتبة الثانية بعد روسيا في عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، حسبما أشار تقرير سنوي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، ووفقا للتقرير، كان لدى تركيا 184 حالة معلقة في عام 2019، بعد 240 حالة مسجلة من قبل روسيا. وتأتي أوكرانيا في المركز الثالث مع 111 حالة.

ويعرض التقرير السنوي حالة تنفيذ الأحكام الرئيسية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما يوفر إحصاءات ومعلومات حول الحالات التي تم تقديمها حديثا والقضايا المعلقة أو المغلقة على مدار العام.

وفقا للتقرير، تحتفظ تركيا حاليا بما مجموعه 5.231 حالة معلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع ما مجموعه 635 حالة في البلاد عالقة منذ أكثر من 5 سنوات.

وأشار التقرير أن المحكمة الأوروبية العليا أمرت تركيا بدفع تعويضات بقيمة 2.17 مليون يورو في عام 2019 .

 

 


نركيا

حقوق الانسان

الاتحاد الاوروبى

روسيا

اوروبا

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