"تعليم الشرقية" يكرم موجه أول الاقتصاد المنزلى بفاقوس لتميزها بالعام الدراسى

الشرقية - إيمان مهنى

كرم رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أميرة عادل عبد الجليل موجه أول مادة الاقتصاد المنزلى بإدارة فاقوس التعليمية بمنحها شهادة شكر وتقدير لجهودها وتميزها فى تفعيل برنامج ابدأ مستقبلك ومشروعك ونشر ثقافة العمل الحر بين الطالبات .

جاء ذلك من خلال تفعيل عقد ورش عمل يدوية عن أشغال الخرز الكريستال وإعادة تدوير المستهلكات من بواقى الأقمشة والخيش لتصنيع الحقائب المدرسية خلال العام الدراسى المنتهى 2019 م & 2020 م وتنمية قدرات طالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية على مهارات ريادة الأعمال التى يهدف إليها مشروع رواد 2030 والتى تساهم فى توفير المزيد من فرص العمل الحر.

وتحفيز الطالبات للعمل اليدوى ليتحول من هواية الى حرفة أو مهنة ورفع قدراتهم التنافسية لتمكنهم من المنافسة فى الأسواق المحلية من خلال تنمية الأفكار الواعدة المناسبة لتحويلها إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأكد "رمضان عبد الحميد" أن فكرة الابتكار والإبداع لدى الطالبات لابد من الاستفادة منها والعمل على تشجيعها، و الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر موضحا أن كل رائد أعمال ناجح يستطيع أن يسهم فى تحسين مصدر دخلة المادى من خلال هذه الأعمال اليدوية .

كما نشرت الصفحة الرسمية لتعليم الشرقية، فيديو توضيحى لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية فى سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة فى المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.

ويحتوى الفيديو على مثال لموضوع يناسب مرحلة عمرية معينة وسوف يتم مراعاة الفروق العمرية فى المشروعات المختلفة على حسب السنة الدراسية وكذلك عمق عناصر المشروع.

ولمن لا يستطيع الوصول إلى المكتبة الرقمية، يمكنه البحث فى محتوى الكتب الدراسية الورقية أو أى مصادر أخرى متاحة.