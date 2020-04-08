تعقيم مبنى دار المسنين ببنى سويف ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

عقمت مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف بإشراف إحسان أبوزيد مبنى وكيل الوزارة، مبنى دار الهلال للمسنين بجمعية الهلال الأحمر والتابع للمديرية، بالتعاون مع فريق إدارة الأزمات والكوارث بالكشافة البحرية، وذلك حفاظا على صحه المسنين "رجال وسيدات" المقيمين بالدار، من تداعيات فيروس كورونا المستجد خاصة فى ظل ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس بين كبار السن.

وفى هذا الصدد وقعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف بروتوكول تعاون مع جمعيه طريق الخير بمركز الفشن برئاسه المهندس محمد على عبد الفضيل، بحضور مدير اداره الفشن الاجتماعيه عبير جمال مدير الإدارة ومحمد ذكى جنيدى المدير التنفيذى للجمعية و بدوى محمد سكرتير الجمعيه وينص البروتوكول على تقديم مساعدة مالية قيمتها 300 جنيها لألف أسرة بها عمالة غير منتظمة تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وحذرت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، جميع عملاء الضمان الاجتماعى، الذين تم وقف الفيزا الخاصة بهم الشهر الحالى ووجدوها خالية من النقود، من انتشار وسائل النصب والابتزاز، والتى بدأت اليوم من خلال اتصال بعض الأشخاص بالعملاء ومطالبتهم بإحضار صورة البطاقة الشخصية ومبلغ مالى، وإيهامهم بقدرتهم على استخراج معاش شهرين له، وأشارت إحسان أبو زيد الى أن قيمة الشهرين ستصرف من خلال مكاتب البريد بداية من منتصف الشهر الحالى من خلال تقديم العملاء بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.



تطهير دار المسنين ببني سويف