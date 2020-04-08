اليوم السابع
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تطهير قرى الحالات المصابة بفيروس كورونا بأشمون فى المنوفية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:55 ص
تطهير قرى الحالات المصابة بفيروس كورونا بأشمون فى المنوفية تطهير قرية شطانوف
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن قيام فريق السلامة والصحة المهنية بتطهير قرية شطانوف التابعة لفرع الشركة بأشمون بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بها ، بحضور المهندس احمدالباجورى رئيس فرع اشمون، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشان تطبيق كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف نجيب: شملت عملية التطهير محطة المياه الارتوازى ونقطة الشرطة والوحدة المحلية بمعاونة رجال الشرطة لتسهيل الدخول الى المنطقة المصابه بفيروس كورونا، وتم تطهير الشارع بالكامل .

وتقدم أهالى قرية شطانوف لجميع العاملين بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، على مساهمة الشركة الفعالة فى الحد من انتشار خطر الفيروس حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وفى ذات السياق تم تم تطهير وتعقيم عملية مياه طوخ طنبشا ووحدة ايرادات طوخ طنبشا التابعة لفرع بركة السبع ،بالإضافة إلى تطهير محطة مياة اليافطة بمركز السادات للمرة الثانية.

كانت مجموعة من شباب قرية دمليج التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية قد أطلقت مبادرة بعنوان "دمليج أهم " بهدف المساهمة فى أعمال مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد ،وذلك عن طريق تطهير القرية بأكملها .

وقام هؤلاء الشباب بتوفير المواد المطهرة، ووضعها داخل أجهزة رش، وتم تطهير جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية فى القرية بالمواد المطهرة للمرة الثانية على التوالى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بجانب القيام بأعمال تجميل ونظافة مداخل ومخارج القرية، التى تعتبر من أكبر قرى مركز منوف والتى يطلق عليها بلد العلم والعلماء ،نظرا لأنه بها أكبر نسبة تعليم على مستوى المحافظة منذ قديم الأزل .

شارك فى تنفيذ المبادرة المحاسب رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس محمد شعبان نائب رئيس مركز ومدينة منوف وتأتى هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

وطالب مجموعة الشباب كل قرى المحافظة ومحافظات الجمهورية بتعقيم قراهم ومدنهم وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ظل بذل مجهزد كبير واضح من المسؤلين فى الدولة ولكى نستطيع بالمرور من تلك الأزمة إلى بر الأمان. 

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