اليوم السابع
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تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات فى الإمارات

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:00 ص
تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات فى الإمارات الشيخ محمد بن راشد
وكالات

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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، وذلك بهدف تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعى فى الدولة خلال الأزمات، وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يترأس اللجنة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، ويأتى تشكيلها فى ضوء القرارات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفى إطار الجهود الحكومية لدعم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع على مختلف الأصعدة، وتقديم كامل الدعم المطلوب للمتطوعين وجهات التطوع وتنسيق العمل فيما بينهم.

وتفصيلا ستقوم اللجنة بالإشراف على عمل كافة الجهات التطوعية على مستوى الدولة خلال الأزمات، وتفعيل منصة "متطوعين.امارات" كمنصة رئيسية لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات وضمان صحتهم وسلامتهم وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.

تضم اللجنة في عضويتها كلا من الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، كنائب للرئيس، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وم الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة وعبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبيد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية للطوارىء والأزمات والكوارث.


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كورونا

محمد بن راشد

وزراء الامارات

الامارات

دبى

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