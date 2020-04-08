اليوم السابع
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ترامب يدعو أنصار ساندرز للانضمام للحزب الجمهورى بعد انسحابه من سباق الرئاسة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:07 م
ترامب يدعو أنصار ساندرز للانضمام للحزب الجمهورى بعد انسحابه من سباق الرئاسة بيرنى ساندرز
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلن بيرنى ساندرز قبل قليل وقف حملته الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل.

 

وقال ساندرز فى كلمة مصورة بثها عبر حساباته على السوشيال ميديا، إنه فى حين أنه يقوم بوقف حملته فإن النضال من أجل العدالة لا يزال مستمرا.

 وبانسحاب يصبح جو بايدن هم من الناحية العملية المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة التى سيخوضها أمام الرئيس دونالد ترامب، فى انتظار الإعلان عن ترشيحه رسميا خلال الأسابيع المقررة، ما لم يتم تأجيل ذلك بسبب أزمة كورونا.

 

من جانبه، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر قبل قليل "لقد خرج بيرنى ساندرز من السباق! شكر لم إليزابيث وارن، فلولاها لكان بيرنى قد فاز فى كل ولاية من ولايات الثلاثاء الكبير، وهذا ينتهى بالشكل الذى أراده الديمقراطيين ولجنة الحزب الوطنى، تماما مثلما حدث مع هيلارى المحتالة. ينبعى أن ينضم أنصار بيرنى إلى الحزب الجمهورى".

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد ذكرت فى وقت سابق هذا الاسبوع إن عددا صغيرا من كبار مساعدى وحلفاء بيرنى ساندرز، المتسابق على ترشيح الحزب الديمقراطى، بينهم مدير حملته ومخططه الإستراتيجى، قد شجعوا سيناتور فيرمونت لبحث الانسحاب من السباق الرئاسى، بحسب ما قال شخصان مطلعان على الأمر.

 

 وأوضحت واشنطن بوست أن المجموعة تشمل مدير الحملة فايز شاكر والنائبة براميلا جايابال، أحد أبرز مندوبى ساندرز وحليفته، وفقا لمصادر لم تكشف الصحيفة عن هويتها

 

 وبحسب ما قال أحد الأفراد المطلعين على الوضع وآخر حليف قريب، فإن ساندرز نفسه أصبح أكثر انفتاحا أمام الانسحاب، لاسيما لو تعرض لهزيمة فى السباق التمهيدى فى ولاية ويسكونسن الأمريكية أمس الثلاثاء، حيث تشير استطلاعات الرأى غلى أن بايدن سيفوز.


بيرنى ساندرز

الحزب الديمقراطى

دونالد ترامب

الانتخابات الامريكية

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