اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:03 م
خالد صلاح
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بنك التنمية الافريقى يخصص 10 مليارات دولار لمساعدة أعضائه فى مواجهة "كورونا"

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:46 م
بنك التنمية الافريقى يخصص 10 مليارات دولار لمساعدة أعضائه فى مواجهة "كورونا" مقر بنك التنمية الافريقى
أ ش أ

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أعلنت مجموعة البنك الأفريقى للتنمية، اليوم الأربعاء، تخصيص 10 مليارات دولار، لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص للدول الأعضاء فى مكافحة وباء كورونا المستجد "كوڤيد-19".

وقال اكينومى أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقى للتنمية، فى بيان نشر عبر موقع البنك، إن الحزمة تضع فى الاعتبار التحديات المالية التى تواجهها الدول الأفريقية.

وأضاف: تواجه أفريقيا تحديات مالية ضخمة تحول بينها وبين الاستجابة لجائحة فيروس كورونا بشكل فعال، وإن مجموعة البنك الأفريقى للتنمية تلقى بكامل ثقلها للقيام بأقصى استجابة لديها من أجل مساعدة أفريقيا فى ظل هذا الوقت الحرج. يتحتم علينا أن نحمى الأرواح، لذا فإن هذا المرفق سيساعد الدول الافريقية فى انتهاج مسار سريع لاحتواء انتشار الفيروس .

وأوضح أن 5,5 مليار دولار ستخصص للعمليات السيادية فى دول عمليات البنك، و3,1 مليار دولار للعمليات السيادية والإقليمية فى إطار صندوق التنمية الأفريقي؛ ذراع البنك التى تمنح قروضا ميسرة للدول ذات الاقتصادات الضعيفة، فضلا عن 1,35 مليار دولار إضافية يتم تخصيصها لعمليات القطاع الخاص.

كان البنك الأفريقى للتنمية قد أصدر فى أواخر مارس الماضى سندا استثنائيا باسم "محاربة كوفيد – 19" بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتبلغ مدته ثلاث سنوات، للمساعدة على تخفيف التأثير الاقتصادى والاجتماعى الذى قد يخلفه فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على اقتصادات القارة الأفريقية.

 


بنك التنمية الافريقى

10 مليارات دولار

مواجهة كورونا

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