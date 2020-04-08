اليوم السابع
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة.. الجمعة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:02 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة.. الجمعة انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب بأحياء (جنوب الجيزة_ الطالبية_ العمرانية _ الهرم _ بولاق الدكرور) من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 10/4/2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، وذلك نظرا لأعمال الصيانة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة.
 
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارة العدل بتخويل العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، الآتي أسماؤهم في الكشوف التالية، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987، الصادر بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه.
 
ومأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
وهناك عدد من الواجبات على مأموري الضبط القضائي الالتزام بها وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات القضائية، فنصت المادة 24 على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

 


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