اليوم السابع
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المترو يواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:48 م
المترو يواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا المترو يواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ضد كورونا
كتب رضا حبيشى

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واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيرو، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزًا بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (1)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (2)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (3)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (4)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (5)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (6)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (7)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (8)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (9)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (10)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (11)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (12)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (1)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (2)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (3)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (4)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (5)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (6)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (7)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (8)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (9)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (10)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (11)
 
تعقيم وتطهير القطارات والمحطات للوقاية من كورونا (12)
 

 


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