اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:43 م
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المتحدث باسم بوريس جونسون يؤكد استقرار حالة رئيس الوزراء

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:27 م
المتحدث باسم بوريس جونسون يؤكد استقرار حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون
وكالات الأنباء

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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حالة الأخير مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنه يتجاوب مع العلاج الذي يخضع له.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف أن جونسون "يستمر في تلقي الرعاية بوحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس، وروحه المعنوية مرتفعة".

وأمضى جونسون ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بسبب مضاعفات إصابته بالفيروس.

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام. إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وبينما يكافح جونسون فيروس كورونا المستجد في المستشفى، تدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي وتشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

 


بوريس جونسون

كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

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