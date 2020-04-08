اليوم السابع
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القناطر الخيرية تطهر الشوارع خلال فترة حظر التجوال.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:18 م
القناطر الخيرية تطهر الشوارع خلال فترة حظر التجوال.. صور أعمال تطهير الشوارع أثناء حظر التجوال
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مجلس مدينة القناطر الخيرية بقيادة اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، استمرار أعمال الشركة في تعقيم شوارع والمناطق الخدمية بالمدينة والقري التابعة لها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وأكد "عبد الحميد"، أنه يتم التطهير بالتنسيق مع شركة مياه القليوبية بمعداتها في رش وتعقيم مناطق تجمعات المواطنين والشوارع بالكلور المخفف ضد فيروس كورونا المستجد، في جميع الأوقات الممكنة وخاصة أوقات حظر التجوال لخلو الشوارع من المارة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

استمرار أعمال التطهير بالقناطر الخيرية
استمرار أعمال التطهير بالقناطر الخيرية

 

تطهير الشوارع خلال حظر التجوال
تطهير الشوارع خلال حظر التجوال

 

تطهير الشوارع
تطهير الشوارع

 

تطهير شوارع قري القناطر الخيرية
تطهير شوارع قري القناطر الخيرية

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