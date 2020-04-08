الصحة العالمية تحث موريتانيا على تكثيف إجراءات الوقاية

كتب مصطفى عنبر

حث مكتب منظمة الصحة العالمية في نواكشوط ، الحكومة الموريتانية ، على مواصلة تكثيف الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا -كوفيد 19.

وشدد المكتب في بيان نشره على صفحته على فيسبوك، على "الحاجة الملحة لمواصلة وتكثيف الاحتواء الحالي، الذي لا يزال الطريقة الأكثر أمانا لحماية السكان من وباء كوفيد 19".

وأضاف البيان أن ممثل المنظمة في موريتانيا د. عبد السلام غي "يحيي الإجراءات الوقائية، المتخذة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي يراقبها المواطنون بشعور عال من التضحية والوطنية".

وأوضح البيان أنه مع انتشار فيروس كورونا "في القارة بدأت البلدان الإفريقية في تجربة الحجر، وقياس الاضطرابات التي تحدث في حياة مواطنيها".