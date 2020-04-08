السياحة العالمية تشكر الأطقم الطبية حول العالم: خط الدفاع الأول عن أرواحنا

كتبت آمال رسلان

قدمت منظمة السياحة العالمية الشكر والتقدير للأطباء وأعضاء الأطقم الطبية حول العالم، لما يقدموه من تضحيات فى سبيل حماية العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام للمنظمة فى بيان صحفى "فى هذه الأوقات الصعبة، يفعل الكثير منا الشيء الصحيح: البقاء فى المنزل، ولكن ليس لدى الجميع هذا الخيار، ففي جميع أنحاء العالم، يواجه أخصائيو الرعاية الصحية جائحة COVID-19 باحتراف وتفان وشجاعة.

وأعرب الامين العام عن امتنانه لأولئك الذين يعملون على خط المواجهة ضد هذا الوباء، والذين أطلقت عليهم بعض الدول الجيوش البيضاء، لافتا إلى أنهم عرّضوا أنفسهم لخطر كبير للحفاظ على سلامتنا، شكرا لك مرة أخرى!

كانت منظمة السياحة العالمية قد أكدت أن قطاعات السياحة والسياح لديهم اليوم مسئولية كبيرة لإنقاذ الأرواح اليوم ولتغيير حياة الغد، من خلال الحرص على البقاء بالمنزل اليوم والاستعداد الجيد للانطلاق غدا ودعم الاقتصاديات الوطنية حول العالم.

وأوضحت المنظمة فى بيان لها أن تبنى شعار البقاء في المنزل اليوم ، يمكننا السفر غدًا، ساهم فى حماية الارواح بتشجيعهم البقاء فى المنزل، حيث فعلت الهاشتاج #TravelTomorrow والذى يعبر عن رسالة التضامن والأمل، داعيه من خلاله إلى تقاسم المسؤولية بين المسافرين وقطاع السياحة حول العالم للتعامل مع COVID- 19 جائحة فيروس كورونا.

ولفتت المنظمة إلى ان حملتها على الإنترنت تأثير كبير على الشبكات الاجتماعية، وقد تم تبنيها من قبل عدد متزايد من البلدان والوجهات والشركات المرتبطة بالسياحة والمدن ووسائل الإعلام والأفراد من جميع أنحاء العالم، مثل دول ألمانيا والمغرب ومنغوليا وعمان وأوروغواي ، وكذلك مدن مثل بوغوتا أو فيينا، التى قد أيدت بالفعل علامة #TravelTomorrow، مما يضخم صوت السياحة ، الذي يتحد في مواجهة هذا التحدي العالمي غير المسبوق.

وأشارت إلى أن هشتاج #TravelTomorrow أصبح الخيط المشترك الذى يمر عبر استجابة منظمة السياحة العالمية للأزمة الحالية، ويسلط الضوء على القيم الدائمة للسياحة، ومنها اكتشاف الثقافات المختلفة، وممارسة التضامن والاحترام، والاهتمام بالبيئة، والاستمرار فى التعلم، وتعزيز العمل اللائق، والتنمية والاستدامة، وتوليد فرص جديدة للجميع.