اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة العالمية تشكر الأطقم الطبية حول العالم: خط الدفاع الأول عن أرواحنا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:44 ص
السياحة العالمية تشكر الأطقم الطبية حول العالم: خط الدفاع الأول عن أرواحنا زوراب بولوليكاشفيلي الامين العام لمنظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت منظمة السياحة العالمية الشكر والتقدير للأطباء وأعضاء الأطقم الطبية حول العالم، لما يقدموه من تضحيات فى سبيل حماية العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام للمنظمة فى بيان صحفى "فى هذه الأوقات الصعبة، يفعل الكثير منا الشيء الصحيح: البقاء فى المنزل، ولكن ليس لدى الجميع هذا الخيار، ففي جميع أنحاء العالم، يواجه أخصائيو الرعاية الصحية جائحة COVID-19 باحتراف وتفان وشجاعة.

وأعرب الامين العام عن امتنانه لأولئك الذين يعملون على خط المواجهة ضد هذا الوباء، والذين أطلقت عليهم بعض الدول الجيوش البيضاء، لافتا إلى أنهم عرّضوا أنفسهم لخطر كبير للحفاظ على سلامتنا، شكرا لك مرة أخرى!

كانت منظمة السياحة العالمية قد أكدت أن قطاعات السياحة والسياح لديهم اليوم مسئولية كبيرة لإنقاذ الأرواح اليوم ولتغيير حياة الغد، من خلال الحرص على البقاء بالمنزل اليوم والاستعداد الجيد للانطلاق غدا ودعم الاقتصاديات الوطنية حول العالم.

وأوضحت المنظمة فى بيان لها أن تبنى شعار البقاء في المنزل اليوم ، يمكننا السفر غدًا، ساهم فى حماية الارواح بتشجيعهم البقاء فى المنزل، حيث فعلت الهاشتاج #TravelTomorrow والذى يعبر عن رسالة التضامن والأمل، داعيه من خلاله إلى تقاسم المسؤولية بين المسافرين وقطاع السياحة حول العالم للتعامل مع COVID- 19 جائحة فيروس كورونا.

ولفتت المنظمة إلى ان حملتها على الإنترنت تأثير كبير على الشبكات الاجتماعية، وقد تم تبنيها من قبل عدد متزايد من البلدان والوجهات والشركات المرتبطة بالسياحة والمدن ووسائل الإعلام والأفراد من جميع أنحاء العالم، مثل دول ألمانيا والمغرب ومنغوليا وعمان وأوروغواي ، وكذلك مدن مثل بوغوتا أو فيينا، التى قد أيدت بالفعل علامة #TravelTomorrow، مما يضخم صوت السياحة ، الذي يتحد في مواجهة هذا التحدي العالمي غير المسبوق.

وأشارت إلى أن هشتاج #TravelTomorrow أصبح الخيط المشترك الذى يمر عبر استجابة منظمة السياحة العالمية للأزمة الحالية، ويسلط الضوء على القيم الدائمة للسياحة، ومنها اكتشاف الثقافات المختلفة، وممارسة التضامن والاحترام، والاهتمام بالبيئة، والاستمرار فى التعلم، وتعزيز العمل اللائق، والتنمية والاستدامة، وتوليد فرص جديدة للجميع.


السياحة العالمية

السياحة

كورونا

الاطباء

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

تعرف على خطوات ورسوم استخراج السجل التجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة