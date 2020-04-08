السويد: 96 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا وارتفاع أعداد الوفيات إلى 687

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، اليوم الأربعاء، تسجيل 96 حالة وفاة جديدة بسبب تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 687 حالة وفاة.

من جانبه، أعلن الدكتور أندش تيجنيل، مستشار الدولة لشؤون الأوبئة، خلال المؤتمر الصحفى اليومى، اكتشاف 726 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 8419 حالة، خلال آخر 24 ساعة، مشيرا إلى أن معدل الوفيات أصبح 45 حالة يوميا مقارنة بالأمس الذى كان المعدل 40 حالة وفاة يوميا.

وأشار تيجنيل، إلى أن العاصمة ستوكهولم سجلت تراجعا ملحوظا فى عدد الإصابات، بينما نجد هناك زيادة مصابين فى أنحاء أخرى من البلاد.

فى سياق متصل، وصف هانز كلوج، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، اليوم الأربعاء، تفشى فيروس كورونا المستجد فى القارة بأنه "مقلق للغاية"، وحث الحكومات على "توخى الحذر البالغ" قبل تخفيف الإجراءات التى تفرضها للحد من انتشاره.

وقال كلوج في مؤتمر صحفى افتراضى: "الارتفاع الكبير في حالات الإصابة عبر الأطلسى يعطى صورة لا تزال تثير قلقا بالغا فى أوروبا، ما زال الطريق طويلا أمامنا".

من جانبه قال بروس أيلوارد، كبير مستشاري رئيس منظمة الصحة العالمية، عقب عودته من رحلة إلى إسبانيا، إحدى البلدان الأشد تضررا بمرض كوفيد-19، إن من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاؤل، وإن كان انتشار الفيروس هناك "يتباطأ بكل تأكيد".