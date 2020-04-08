اليوم السابع
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الزراعة: طرح أصناف تقاوى قطن عالية الإنتاجية للموسم الصيفى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:59 م
الزراعة: طرح أصناف تقاوى قطن عالية الإنتاجية للموسم الصيفى محصول القطن
كتب عز النوبى

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قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد  القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن معهد بحوث القطن قام بإنتاج سلسلة من أصناف  تقاوى القطن المصرى يحل جديدها محل قديمها ومتفوقاً عليه فى قدرته الإنتاجية ومتميزاً عنه ومرغوباً فى صفات الجودة.

وقد أنتج معهد بحوث القطن أكثر من 96 صنفاً، لزيادة المساحات المنزرعة والإنتاج الموسم الصيفى الجديد .

وأضاف مدير معهد القطن، فى تصريحات لـ "اليوم السابع  "أن معهد بحوث القطن نجح خلال الفترة الأخيرة فى إنتاج مجموعة من الأصناف الجديدة المتفوقة في المحصول والجودة منها وعالية  الإنتاجية  مطروحة  حاليا فى الموسم الصيفى، الصنف جيزة 95: وهو من طبقة الاصناف طويلة التيلة للوجه القبلي حيث يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالي مع التبكير في النضج بالتالي توفير مياه الري بما لا يقل عن 20% مناسب للزراعة الآلية والجني الآلي مناسب للتصنيع المحلي.

 وتابع  مدير معهد بحوث القطن ،أن  الصنف جيزة 94 المطروح  من طبقة الأصناف طويلة التيلة للوجه البحري يتميز بالإنتاجية المرتفعة حيث تصل إنتاجيته الي 12 قنطار/فدان مع صافي الحليج المرتفع مما جعل التجار يفضلونه عن غيره من الاصناف كما أنه مبكر في النضج حيث مدة بقاء المحصول في الارض من 160-170 يوم ويتميز بالشكل المندمج مما يجعله مناسب للجني الالي. كما يتميز هذا الصنف بالصفات الغزلية المرغوبة لكل من الانتاج المحلي والتصدير الخارجي.

وأكد مدير معهد بحوث القطن، أن  الصنف جيزة 96: من طبقة الأقطان فائقة الطول الممتازة ويمثل حالياً قمة الجودة في هذه الطبقة في العالم بسبب طول تيلته وانتظامه ومتانة التيلة والغزل كما يتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافي الحليج العالي حيث وصل تصافي الحليج الي 120 رطل مبكرا في النضج من اصناف التصدير الخارجي.

 وأوضح  " مسعد "، أنه   للحصول على اعلى كفاءه انتاجيه من اصناف القطن المصري المنزرعة يجب تطبيق حزمة التوصيات الفنية للصنف وخاصة فيما يتعلق بالزراعة في الميعاد المناسب وتنفيذ توصيات المكافحة المتكاملة للآفات مع زراعة القطن في تجمعات  ببذره معتمده من الجمعية الزراعية والالتزام بالمقررات السماديه مع انتظام الري والجنى المحسن لتحسين رتبة القطن الناتج.

 

 


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