اليوم السابع
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الزراعة تشدد فحص اللحوم بموانئ الوصول والمنافذ منعا لدخول أمراض وبائية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:39 م
الزراعة تشدد فحص اللحوم بموانئ الوصول والمنافذ منعا لدخول أمراض وبائية موانى
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة  الزراعة  واستصلاح الأراضى، ممثلة فى كافة الأجهزة التنفيذية بالوزارة وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، بتشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتحاتها المختلفة، فضلا عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكافة المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أى أوبئة حيوانية إلى مصر.

كان السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول اية حيوانات مصابة بأمراض وبائية إلى البلاد، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وكافة اجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، بالتنسيق ايضا مع كافة الوزارات المعنية.

وفي سياق متصل شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطرى، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع موانئ الوصول والمطارات والمنافذ الحدودية، خاصة لجميع واردات شرق آسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، للتأكد من سلامتها، وعدم إصابتها بأية أمراض أو فيروسات.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، من عمليات الرقابة علي كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول اية امراض حيوانية او فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، او من خلال مدخلات الإنتاج الوارده من الخارج.

 فيما تواصل   مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات  البيطرية  ، بتكثيف  حملاتها  البيطرية  اليومية  على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ،   بالتنسيق   مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر  ومديريات الطب البيطرى، والمرور  على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.

 

 


فحص اللحوم

الخدمات البيطرية

المنافذ الحدودية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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