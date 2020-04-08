الرئيس الإيرانى يحث صندوق النقد على منح طهران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار

رويترز

حث الرئيس الإيراني حسن روحاني صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، على منح بلاده التمويل الطارئ الذي طلبته بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون "أحث المنظمات الدولية على تنفيذ واجباتها... نحن عضو في صندوق النقد الدولي... يجب ألا يكون هناك تمييز في منح القروض".

كما انتقد روحاني العقوبات الأمريكية على إيران ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي وطبي".

وكان قد أكد الرئيس الايرانى حسن روحانى فى إجتماع عقده عبر الفيديو مع المحافظين ورؤساء جامعات العلوم الطبية فى خمس محافظات، على ضرورة استئناف الأنشطة المهنية الحكومية والحرة بصورة تدريجية مع الالتزام التام بجميع التعليمات والمبادئ الصحية اعتبارا من 11 ابريل الحالى.

وقالت وكالة أنباء ايرنا الايرانية انه خلال الإتصال عبر الفيديو مع محافظي كل من خراسان الجنوبية، وخراسان الشمالية، وإيلام، وكهكيلويه وبوير أحمد، وجهار محال وبختياري وعدد من الأطباء والممرضين في مستشفى ولي العصر في مدينة بيرجند التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية ومستشفى الشهيد مصطفى خميني في محافظة إيلام، اطلع الرئيس روحاني على سير تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين بكورونا، والإحتياجات التي قد تواجهها المراكز العلاجية بهذه المحافظات.

كما أكد روحاني ضرورة تطبيق خطة "التباعد الإجتماعي الذكي" في المحافظات في ظل الظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا.