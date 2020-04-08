الجيش اليمنى يتقدم بمحافظة البيضاء وتدمر مخزن أسلحة وعربات للمليشيا الحوثية

عدن أ ش أ

واصل الجيش اليمنى فى جبهة قانية، التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد، تحقيق تقدم مستمر خلال معارك متواصلة يخوضوها، ضد مليشيا الحوثي.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن هناك معارك تدور بين قوات الجيش ومليشيا الحوثى فى عدة مواقع فى جبهة قانية منذ الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وتمكنت قوات الجيش خلال المعارك من تحقيق تقدم ميدانى كبير فى عدد من المواقع وسط انهيارات كبيرة للمليشيا المتمردة.

بالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للمليشيا فى جبهة قانية، أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة للمليشيا الحوثية وعدد من العربات التابعة لها.