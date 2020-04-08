اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الأوروبى يمدد مهمته الاستشارية بشأن إصلاح قطاع الأمن فى العراق

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:03 ص
الاتحاد الأوروبى يمدد مهمته الاستشارية بشأن إصلاح قطاع الأمن فى العراق قوات الامن العراقية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مدد المجلس الأوروبى، تفويض البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبى لدعم إصلاح قطاع الأمن فى العراق حتى نهاية أبريل 2022م.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأوروبى، في بروكسل، إذ قرر تمديد تفويض هذه البعثة الأوروبية التي كان من المقرر أن تنتهي أعمالها في 17 أبريل الحالي.

وأوضح البيان أن البعثة ستقوم بجانب أعمالها الاعتيادية بمهمة جديدة، تتمثل في تحديد المشروعات التي تنفذها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة فيما يتعلق بدعم إصلاح قطاع الأمن في العراق، حتى يتسنى لها خدمة تلك المشروعات عبر خدمتها بالمشورة والخبرة على المستوى الإستراتيجي.

يذكر أن البعثة التي تتخذ من بغداد مقراً لها، تضطلع بمهام عديدة، يبرز منها الإصلاح المؤسسي ، ودعم الجهود المبذولة للمساعدة في مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومحاربة الجرائم المالية.


الاتحاد الاوروبى

العراق

امن العراق

بروكسل

مكافحه الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة