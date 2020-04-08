الإندبندنت: جونسون يمضى ليلة ثانية بالعناية المركزة ومخاوف من "فراغ سلطة"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بوريس جونسون أمضى ليلة ثانية في العناية المركزة في حالة "مستقرة" ولم يتطلب تهوية تنفس، بعد تلقي دعم الأكسجين لمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشئون الصحة إدوارد أرجار الذي نفى وجود "فراغ في السلطة" على رأس الحكومة: "إنه مرتاح، إنه مستقر، إنه في حالة معنوية جيدة". وترأس نائب جونسون بالإنابة دومينيك راب "حكومة حرب" لفيروس كورونا هذا الصباح.

ويأتي ذلك في ظل توقع جديد لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) يشير إلى أن بريطانيا في طريقها لأكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية في أوروبا. وتتوقع الهيئة الأمريكية 66000 حالة وفاة من كوفيد-19 في المملكة المتحدة بحلول أغسطس.

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام. إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وتلقى رئيس الوزراء علاجا بالأكسجين لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن جونسون سيعود قريبا للقيادة في الوقت الذي يكافح فيه العالم إحدى أشد أزمات الصحة العامة منذ قرن من الزمان.

وبينما يكافح جونسون فيروس كورونا المستجد في المستشفى، تدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي وتشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام."