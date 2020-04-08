الأمم المتحدة تدين القصف العنيف لمستشفى الخضراء فى العاصمة الليبية طرابلس

كتب: أحمد جمعة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إدانته الشديدة للقصف العنيف على مستشفى الخضراء العام فى طرابلس، وذلك لليوم الثانى على التوالي. وأدان استمرار الهجمات على العاملين فى المجال الطبي والمستشفيات والمنشآت الطبية، خاصة فى الوقت الذي تكون فيه هذه الحاجة ملحة لهذه المرافق لمنع انتشار جائحة كورونا.

يذكّر الأمين العام جميع الأطراف بأن العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى مشمولون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن أي هجمات تستهدفهم قد ترقى لجرائم حرب.

جدد الامين العام دعوته إلى وقفٍ لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وإلى هدنة إنسانية في ليبيا، بهدف إنقاذ حياة الليبيين وإتاحة المجال أمام السلطات الليبية وشركائها لتكريس جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.