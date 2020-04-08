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استغلال وقت الحظر فى أعمال تطهير وتعقيم شوارع مطروح لمواجهة انتشار كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:40 م
استغلال وقت الحظر فى أعمال تطهير وتعقيم شوارع مطروح لمواجهة انتشار كورونا أعمال تطهير وتعقيم شوارع مطروح ليلا
مطروح - حسن مشالي

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تواصل أجهزة محافظة مطروح عملها يومياً وقت حظر التجوال، واستغلال خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وسيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.  

ويعمل مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خلال فترة المساء بشكل يومي، عقب بداية تطبيق حظر التجوال، في رش الشوارع الرئيسية، بالمياه المخلوطة بالمواد المعقمة والمطهرات، كما يتم رش المبيدات عن طريق سيارات مجلس المدينة بالشوارع، وتجمعات مقالب القمامة، لمنع انتشار الأوبة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة.

وتقوم أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، والمتطوعون ومؤسسات المجتمع المدني، خلال فترة النهار، بتطهير الأماكن والمنشآت العامة، ومحطة القطار ومواقف الأتوبيسات والسيارات، إلى جانب 5 نقاط للتمركز على الطرق عند مداخل المدينة، لتطهير وتعقيم جميع أنواع السيارات، أثناء مرورها بالشوارع أو دخولها المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتعمل نقاط التمركز الـ 5 للرش والتطهير بالكيلو 21 و15 على طريقي السلوم وسيوة ومدخل المدينة بالكيلو 21، لتطهير السيارات بكافة أنواعها، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، ضمن خطة المدينة للتطهير والتعقيم.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم توقيع الكشف الطبي، بالمساح الحراري، علي القادمين لمدينة مرسى مطروح، وتفعيل تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودار العبادة المساجد والمدارس، مع التوعية بفيروس كورونا، في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة الي وضع ملصقات لنشر طرق الوقاية منه، وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين.


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