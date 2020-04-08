اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:14 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى إنجلترا 828 حالة إلى 6483

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:47 م
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى إنجلترا 828 حالة إلى 6483 كورونا - أرشيفية
رويترز

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ذكرت الخدمات الصحية فى بريطانيا اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى إنجلترا زاد 828 حالة إلى 6483.

وأضافت أن 46 من بين حالات الوفاة الجديدة لم يكونوا يعانون من أى متاعب صحية معروفة. والحالات الجديدة لمرضى تتراوح أعمارهم بين 35 و96 عاما.

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشى وباء فيروس كورونا الذى يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التى جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف إنسان. 
 
وفيما توفّى حوالى ألفى شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ فى الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فى أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.
 
وأعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5194 والوفيات إلى 149، وكشف وزير الصحة الكويتى عن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111.
 
وتم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى عموم الصين، وفى الإمارات تم الإعلان عن شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.
 
وأعلنت فرنسا، تسجيل 1417 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10328، وفى السعودية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 41، وأعلنت الوزارة أيضا عن تعافي 64 حالة ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 615. كذلك أكدت الوزارة تسجيل 272 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي المصابين إلى 2795.
 

 

 

 


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