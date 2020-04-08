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اختبار كورونا مجانى على الغرفة.. covid 19 خدمة جديدة فى سويسرا للعزل الصحى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:04 م
اختبار كورونا مجانى على الغرفة.. covid 19 خدمة جديدة فى سويسرا للعزل الصحى فندق - أرشيفية
كتبت آمال رسلان 

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أطلق فندق ومنتجع سياحى فى سويسرا خدمات جديدة للراغبين فى قضاء فترة العزل والحجر الصحى فى جو من الرفاهية، تحت مسمى "covid 19"، والتى تتيح للنزلاء إجراء التحليل لفيروس كورونا مجانًا على حجز الغرفة.

وقال تقرير لصحيفة USA Today فإن المنتجع يتيح توصيل الوجبات والخدمات الطبية للغرف بما فيها اختبار الفيروس، وتشمل الغرف وسائل راحة أخرى تتماشى جائحة فيروس كورونا، منوها بأن الضيوف لن يتعاملوا مع موظفين بداية من تسيجيل الوصول حتى طلب الخدمات تتم جميعها بشكل إلكترونى.

ويتقاضى المنتجع ما بين 12000 دولار إلى 14000 دولار في اليوم، وسيسمح ذلك للضيوف بالخروج من فترة الحجر الصحي دون الاتصال بأشخاص آخرين، وهذه هي الطريقة التي ينتشر بها الفيروس على الأرجح.

وتحتوي الغرف أيضًا على مكتب شخصي بحيث يمكن للمقيمين البقاء في العمل أثناء الحجر الصحي (إذا اختاروا ذلك)، تحتوي الشقق أيضًا على برامج ترفيهية لأولئك الذين يختارون عدم العمل، كما يمكنك اختيار طباخ شخصى وترى وجباتك لايف وهى تتم تحت إشراف طبى.

وقال القائمون على الفندق إنهم لجأوا إلى تلك الفكرة فى محاولة لتوليد الموارد المالية فى هذا الوقت العصيب والذى شهد تدمير كلى للنشاط الفندقى.

وأصبحت أغلب الدول تعتمد على القطاع الفندقى لتغطية العجز فى القطاع الصحى والمستشفيات أمام زيادة أعداد المرضى بالفيروس، وفى مدريد تحول حوالي 40 فندقًا إلى مرافق طبية، لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد، بعضها يتم استخدامه ملاجئ للمرضى والبعض الآخر يتم استخدامه لعزل الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بحالات إصابة مؤكدة، وثالث وسيتم تخصيصه للعاملين في المستشفيات، الذين يواجهون المرضى بشكل يومي.

وتطوعت شركة آكور العالمية أحد أكبر شركات الضيافة في أوروبا، بفتح فنادقها للعاملين في التمريض والأشخاص الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد.

 


كورونا

فندق

سويسرا

اخبار مصر

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