اليوم السابع
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إغلاق وتشميع 21 محل تجارى لمخالفتهم مواعيد الحظر بالبحيرة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:04 م
إغلاق وتشميع 21 محل تجارى لمخالفتهم مواعيد الحظر بالبحيرة محافظ البحيرة
البحيرة ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنه القيادات التنفيذية  بتفعيل كافة القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق  هذه الإجراءات ،مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقآ للقانون حفاظآ علي أرواح المواطنين وذلك كتدبير احترازي لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء  أحمد  مرزوق  عدة حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة  وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة والعلاقات العامة وقوات الامن.

واسفرت الحملات عن اغلاق وتشميع عدد  21 محل تجارى لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق وكذلك تحرير 3 محاضر بيئة وذلك بمناطق كفر الدوار ومنشأة الأوقاف

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه بتواصل  الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى وجود التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .

وأكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين

وشدد محافظ البحيرة  على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني المحافظة وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة فى هذا الشأن.

 كما وجه  محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الاسواق  والصيدليات  لضبط المخالفين فى اطار خطة  الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واشار محافظ البحيرة الى  التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه  تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين

 


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