اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:10 م
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إصلاح كسر فى ماسورة مياه غرب الإسكندرية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:15 م
إصلاح كسر فى ماسورة مياه غرب الإسكندرية حى غرب الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى غرب الإسكندرية، عن إصلاح كسر فى ماسورة مياه للشرب قطر 4 بوصة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية لتقديم خدمة أفضل للمواطن السكندرى والمتابعة المستمرة ورصد الشكاوى والمشكلات لسرعة حلها.

وقد قامت سكرتيرة عام الحى ورئيس قسم المرافق بالحى، بمتابعة أعمال قسم هندسة مياه القباري، حيث تم إصلاح لكسر ماسورة مياه بالمنشية الجديدة بقطر 4 بوصة، وأكد الحى أنه جارى  الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصلة.

وفى إطار استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى والنقيب محمد سعيد رئيس وحدة المرافق بالحى ومدير ادارة المتابعة الميدانية و مدير ادارة الشئون الادارية بأعمال تطهير وتعقيم شاملة للمبانى وجهات المحلات العامة والشوارع بكل من، صينية الورديان سوق الورديان.

من جهه أخرى شن حى المنتزة ثان، تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، حملة نظافة حيث قامت المراقبة العامة للنظافة والتجميل بالحي، بمواصلة أعمال رفع المخلفات وتجريف الأتربة  للإهتمام بالمظهر العام والجمالي بنطاق الحي، وتم الانتهاء من أعمال رفع تراكمات الأتربة والمخلفات الصلبة والردم من خلال رجال الحي وباستخدام معداته.

وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن الاهتمام برفع كفاءة مرفق الصرف الصحي قام الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه بمتابعة قيام رجال الصرف الصحي بالمنتزه ثان، بأعمال تطهير مطابق الصرف الصحي بسوق السمك بأبي قير، وذلك للسيطرة ولتفادي حدوث طفوحات صرف صحي بهذا النطاق، وجاء ذلك بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي 


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