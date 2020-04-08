اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:45 م
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إصابة شخصين فى انهيار جسر للسيارات شمال إيطاليا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:01 م
إصابة شخصين فى انهيار جسر للسيارات شمال إيطاليا جسر - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أصيب شخصان بجروح خفيفة اليوم الأربعاء، جراء انهيار جسر للسيارات في شمال إيطالياوحسب موقع روسيا اليوم، ذكر متحدث باسم إدارة الطوارئ المحلية، أن الحادث وقع في طريق SS330، قرب بلدة أولا الواقعة على نصف الطريق بين جنوة وفلورنسا، مشيرا إلى أن طول الجسر المنهار يبلغ 260 مترا.

وكانت سيارتان في كل منها شخص واحد فقط منخرطتين في الحادث، لأن الطريق المكتظ عادة كانت اليوم خالية من السيارات بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتم نقل السائقين المصابين إلى مستشفى.

وأوصت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكيلي شركة ANAS التابعة لسيطرة مجموعة شركات سكك الحديد الحكومية Ferrovie dello Stato، والتي كانت تشغل الجسر، بإعداد تقرير مفصل بشأن أسباب الحادث.


ايطاليا

جسر

انهيار جسر

كورونا

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