اليوم السابع
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إزالة 55 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:30 ص
إزالة 55 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا إزالة التعديات
المنيا- حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمراكز المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت نتائج الحملات فى الوحدة المحلية بابوقرقاص برئاسة العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينه ابوقرقاص، عن تحرير محاضر لـ29 مخالفة بناء على الأرض الزراعية وكذلك إحالة 15 محضرا مخالفة بناء بدون ترخيص للنيابة العسكرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية.

وأكد رئيس المركز والمدينة إن الوحدة المحلية على استمرار الحملات لضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.

وفى مركز ديرمواس شنت الوحدة المحلية حملة إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تابع لحماية النيل بقرية العمارية الغربية

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فقد تمكنت حملة الازالات من إزالة  حالتى تعدٍ واحدة تعدي علي أرض زراعية بنطاق قرية طهنشا التابعة للوحدة المحلية لبني احمد الغربية، وحالة تعدٍ علي أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين.

كما تمكنت الوحدة المحلية بمركز مغاغة، برئاسة اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة من إزالة 7 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 1300م و4حالات إصلاح بمساحة 700م.

فيما نجحت الوحدة المحلية بمركز سمالوط من إزالة حالة  10 حالات تعدٍ  بدير جبل الطير علي مساحة 500 م ، كما تم إزالة 6  حالات تعدٍ بالبناء  علي أراضي زراعية بدفش ( قلوصنا ) علي مساحة 4 قيراط و6 أسهم.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية بنى صامت ببنى مزار بحملة إزالة تعديات بالبناء على أرض أملاك دولة وأسفرت الحملة عن إزالة 24  حالة على مساحة 3100 م2 بنجع أولاد حمدان والمسايدة ونجع العرب بالطريق الصحراوى الشرقى .

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