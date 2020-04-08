إزالة مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بحى شرق أسيوط ومركز الفتح.. صور

أسيوط - ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة على الأرض الزراعية مشيراً إلى استمرار تنفيذ حملات لإزالة تلك التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقطع الطريق أمام المستغلين لظروف تركيز الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لتحقيق مكاسب مادية وتربح من تلك الأزمة مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتحرير محاضر للمخالفين "جنح طوارئ" واحالتها للنيابة العسكرية فوراً فى ظل تطبيق قانون الطوارئ.

فيما ترأس المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بحى شرق أسيوط وقرى مركز الفتح بمشاركة أيمن محروس رئيس حى غرب ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولى الإشغالات وأملاك الدولة والحملة الميكانيكية والجمعية الزراعية وحماية النيل والأراضى الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.

كانت رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد.



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