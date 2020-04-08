اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بحى شرق أسيوط ومركز الفتح.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:17 م
إزالة مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بحى شرق أسيوط ومركز الفتح.. صور إزالات بالفتح
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة على الأرض الزراعية مشيراً إلى استمرار تنفيذ حملات لإزالة تلك التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقطع الطريق أمام المستغلين لظروف تركيز الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لتحقيق مكاسب مادية وتربح من تلك الأزمة مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتحرير محاضر للمخالفين "جنح طوارئ" واحالتها للنيابة العسكرية فوراً فى ظل تطبيق قانون الطوارئ.

 

فيما ترأس المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بحى شرق أسيوط وقرى مركز الفتح بمشاركة أيمن محروس رئيس حى غرب ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولى الإشغالات وأملاك الدولة والحملة الميكانيكية والجمعية الزراعية وحماية النيل والأراضى الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.

 

كانت رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد.

 

إزالات بالفتح (1)
إزالات بالفتح 

 

إزالات بالفتح (2)
إزالات بالفتح 

 

إزالات بالفتح (3)
إزالات بالفتح

 

إزالات بحي شرق (1)
إزالات بحي شرق 

 

إزالات بحي شرق (6)
إزالات بحي شرق 

مخالفات البناء

التعديات على الاراضى الزراعية

اسيوط

تقارير مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

النفط يصعد والأسواق تتابع اجتماع أوبك وروسيا بشأن تخفيضات الإنتاج

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

جونسون فى حالة مستقرة بعد ليلة ثانية بالرعاية المركزة بسبب فيروس كورونا

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

فرنسا: 17 مليون معرضين للإصابة بكورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة