إحلال وتجديد محول كهرباء بالبلينا سوهاج بتكلفه 800 ألف جنيه

سوهاج - محمود مقبول

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج ، بالإشتراك مع هندسة الكهرباء ، بإحلال وتجديد محول عزبة راجح بقرية الإصلاح من معلق 300 إلى كشك 500 بتكلفة 800000 ألف جنيه وذلك تمويل من جهاز التعمير بسوهاج ، وذلك لرفع الطاقة الكهربائية فى القرى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين صرح بذلك أحمد البدرى رئيس المركز.

وفى ذات السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة ، بحملة تطهير وتعقيم بنطاق المركز وقراه ، حيث استهدفت الحملة تطهير وتعقيم مبنى الوحدة المحلية بأولاد سلامه ومكتب التامينات والشئون الاجتماعية والتموينوالمطافى ومكتب بريد شواوله .

وأكد شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة ، أن الوحدة المحلية تتابع بصفة مستمرة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية من أجل تحقيق أعلى مستوى من أخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا للتعليمات المشدده من اللواء طارق الفقى محافظ وإهتمامه بمنظومة النظافة والتطهير والتعقيم .

أعلنت محافظ سوهاج ، عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تمت أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة، مشيرا إلى أنه تم تطهير" مبنى الوحدة المحلية لقرية البربا، ومجمع مدارس البربا، ومدرسة الشهيد طيار بخارفة، " و مدرسة البربا الجديدة، و مدرسة نجع خليفة، ونقطة شرطة البربا، ومكتب بريد البربا، ومركز شباب البربا، ورش وتطهير الشوارع بالقرية .



تجديد محول كهرباء بالبلينا



تجديد محول كهرباء بالبلينا



تجديد محول كهرباء بالبلينا