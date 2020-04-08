أمريكا: الإصابات بفيروس كورونا ترتفع إلى 395011 والوفيات 12754

(رويترز)

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 395011 بزيادة 20682 حالة عن بياناتها السابقة وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 690 ليصل إلى 12754

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وجرى تسجيل حالات الإصابة الجديدة بالمرض المعروف باسم كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السابع من أبريل مقارنة بالإحصاء السابق الصادر قبل يوم، ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.