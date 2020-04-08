ألمانيا تستقبل 50 طفلا وشابا مهاجرا من مخيمات الجزر اليونانية

رويترز

قالت مصادر حكومية إن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وافقت اليوم الأربعاء على استقبال 50 طفلا وشابا مهاجرا من مخيمات مكتظة فى الجزر اليونانية.

وذكر مسؤولون أن التحرك خطوة أولى من جانب ألمانيا، مع تزايد المخاوف بشأن الوضع الصحي في المخيمات اليونانية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت تركيا في فبراير إنها لن تمنعهم. وكانت تركيا تمنع المهاجرين من ذلك وفقا لاتفاق أبرمته عام 2016 مع التكتل مقابل مساعدات تعينها على استضافة اللاجئين السوريين.

ووصفت اليونان الأوضاع في المخيمات في بعض جزرها، حيث يوجد أكثر من 40 ألف طالب لجوء عالقين الآن خلال أزمة فيروس كورونا، بأنها "قنبلة صحية موقوتة".

وقالت وزارة الداخلية الألمانية أمس الثلاثاء إنها تهدف إلى البدء في نقل قاصرين لا يرافقهم أحد الأسبوع المقبل من اليونان، التي كانت البوابة الرئيسية لدخول الاتحاد الأوروبي للفارين من الصراع في دول الشرق الأوسط وغيرها. وذكرت الوزارة أنه عند وصولهم إلى ألمانيا سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل أن يتم توزيعهم عبر البلاد مضيفة أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي وافقت على إجراءات مماثلة.