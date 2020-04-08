أطفال الأقصر يحتفلون بمولد أبو الحجاج من المنازل بشعار "خليك فى البيت"

الأقصر – أحمد مرعى

فى لفتة مختلفة أقدم عدد من أبناء وسط المدينة على خطوة مميزة للإحتفال على طريقتهم الخاصة بمولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى الذى تم إلغاؤه ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قاموا برفقة أطفالهم بتجهيز "كباب أبوالحجاج" الأكلة الشهيرة بمدينة الأقصر فى مواعيد المحددة منذ سنوات، وهى ليلة النصف من شعبان مع بدء إحتفالات مولد العارف بالله الإمام "أبوالحجاج الأقصري"، والتى تعتبر من أبرز الأكلات التى تميز مولد سيدى أبو الحجاج، وذلك داخل منازلهم ووسط أطفالهم دون أية تجمعات فى الشوارع أو سرادقات للمولد، حيث إحتفل الأطفال بالمولد برفع لافتات فى منازلهم تناشد الجميع بضرورة البقاء فى منازلهم، حيث جاءت تلك اللافتات:- (خليك فى البيت مصر محتاجالك).

وتعتبر أكلة "كباب أبوالحجاج" هى الأكلة الشهيرة المتاحة للجميع فى المولد السنوى، وكانت تقوم السيدات وأطفالهم وأزواجهم وأبناؤهم بإعدادها داخل منازلهم لتوزيعها على الأهالى بصورة سنوية فى المولد، ولكن هذا العام أعدوها داخل منازلهم وقدموا لأسرهم فقط لحماية الجميع من العدوى بالفيروس، حيث تقول منى محمد من أبناء منطقة المنشية المحيطة لميدان سيدى أبو الحجاج الأقصرى، أنها وأشقاؤها وأطفالهم بالكامل كانوا يلتفون حول صوانى الكباب لتصنيعها وتجهيزها إحتفالاً بالمولد لتقديمها للضيوف والأصدقاء والأحبة من باقى مدن وقرى المحافظة خلال أيام المولد، مؤكدةً على أن رجال أسرتهم بعد تجهيز الكباب كانوا يجلبون ضيوفهم من مختلف أنحاء الأقصر لحضور موائد الغداء والعشاء، والإستمتاع بأكله الكباب التى تتميز بها الأقصر عن غيرها من باقى محافظات صعيد مصر، وهذا العام تقرر عدم تنظيم أية فعاليات لمنع التجمعات، وقام عدد من الأهالى بتجهيز الأكلة داخل منازلهم لتقديمها لأطفالهم وأبناؤهم فى ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشارك فى تجهيز الكباب فى منازلهم الأطفال كل من "محمد علاء ومحمد أشرف وعبد الرحمن الطاهر ومحمد عمر وياسمين علاء".

وعن التصنيع تؤكد منى محمد، أن الكباب الأقصرى أكله الموالد الشهيرة، وتقوم بإعداد بمواصفات خاصة حيث تجلب الأرز والزيوت والبهارات واللحوم والخضرة من الكسبرة والشمار ويتم طحنها جميعاً، وتقوم برفقة أبناء أسرتها بلف الكباب فى دوائر صغيرة تشبه قليلاً أقراص الطعمية الأكلة الشهيرة بمصر، ثم تتركها فى الهواء على صوانى كبيرة لكى تتشبع بالبهارات جيداً، وتخزنها داخل الثلاجة لكى تقوم بتطييبها يوم الاحتفالات وتدخل الزيت بمواعيد محددة حتى تتحمر وتصبح جاهزة للأكل تماماً.



احتفال منزلى بالكباب فى مولد أبو الحجاج



أطفال الأقصر يحتفلون بالمولد بمنازلهم



الأطفال يعدون الكباب الأقصرى إبتهاجاً بمولد أبوالحجاج



جانب من رسالة الأطفال خلال إعداد الكباب لمولد أبوالحجاج