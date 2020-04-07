17 صورة ترصد جهود مسئولى حديقة حيوان الجيزة للوقاية من فيروس كورنا

كتب عز النوبى تصوير ماهر إسكندر

واصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية وخاصة حديقة الجيزة التي تعد أكبر الحدائق من حيث المساحة او اعداد الحيوانات.



تعقيم شوارع حديقة حيولن الجيزة

وتعد حديقة الحيوانات بالجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والتي تأسست عام ١٨٩١، هي اكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 80 فدان، ويوجد بها حاليا حوالي 4800 حيوان وطائر.



تطهير بيوت حديقة حيوان الجيزة

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية داخل حدائق الحيوان لحمايتها من فيروس كورونا خاصة حيوان الجيزة التي تعد اكبر الحدائق من حيث المساحة او عدد الحيوانات من خلال برنامج التعقيم والتطهير واستخدام الكلور لرش الطرقات والشوراع بحديقة حيوان الجيزة ، والمياه والصابون للتطهير خاصة بيوت الشمبانزى.



تطهير بيت القرود

وأضاف " رجائى " ، أنه يتم اتباع كافة خطوات الحماية داخل حدائق الحيوان ، لافتا الى أن أطباء الحديقة يبذلون جهدا كبيرا سواء من حيث المتابعة الدورية للحيوانات والوقاية ، مشيدا بدور عمال الحديقة الذين يبذلون جهد كبير في أعمال تطهير الطرقات ومشيات حديقة الحيوان ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، مؤكدا أن التعقيم بأسس سليمة هو أمر فى غاية الأهمية بطريقة لا تؤثر على الحيوانات وذلك عن طريق اختيار أيام مشمسة لسهولة جفاف المطهرات بصورة سريعة.



تطهير بيت الشمبانزى

وقالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة ، في تصريحات لـ " اليوم السابع " ، إن الأجهزة الفنية داخل حديقة حيوان الجيزة تقوم دوريا باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية من خلال أعمال تطهير باستخدام المواد المطهرة بمختلف المواقع لرش الاسياخ الحديدية وجدران مبايت الحيوانات والطيور ومنها بيت السباع والشمبانزي وحديقة حيوانات الطفل، وهناك إجراءات دورية لضمان نظافة حديقة الحيوان بالجيزة من التداعيات المناخية ، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا.

تطهير بيوت السباع بحديقة حيوان الجيزة

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الدكتور محمد رجائى يتوسط فريق التطهير بحيوان الجيزة



اعمال تطهير بحديقة حيوان الجيزة ضد كورونا



اعمال تطهير بحديقة حيوان الجيزة ضد كورونا



اعمال تطهير بحديقة حيوان الجيزة ضد كورونا



اعمال تطهير بحديقة حيوان الجيزة ضد كورونا



اعمال تطهير بحديقة حيوان الجيزة ضد كورونا



اعمال تطهير بحديقة حيوان الجيزة ضد كورونا



اعمال تطهير بحديقة حيوان الجيزة ضد كورونا



اعمال تطهير بحديقة حيوان الجيزة ضد كورونا



اعمال تطهير بحديقة حيوان الجيزة ضد كورونا



اعمال تعقيم ضد كورونا بحيوان الجيزة



الدكتور محمد رجائى ر ئيس حدائق الحيوان يتابع اعمال التطهير بيحوان الجيزة