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يورو نيوز: كورونا ينعش سوق الطاقة المتجددة بسبب اغلاق المصانع

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:04 م
يورو نيوز: كورونا ينعش سوق الطاقة المتجددة بسبب اغلاق المصانع
كتبت: نهال طارق

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انخفض الطلب على الكهرباء والطاقة بعد إغلاق الأعمال التجارية والمصانع حول العالم بسبب أزمة كورونا مما كان له تأثير إيجابي على قطاع الطاقة المتجددة، وفقا لموقع اليورونيوز.

 

تعتبر الصين هي أكبر مستهلك للكهرباء في العالم حيث ظهر كورونا للمرة الأولى، وبالتبعية تقلص إنتاج المصانع بشكل كبير في ظل الإغلاقات مع عدم قدرة الكثيرين على العودة إلى وظائفهم.

 

ونظرًا لتقليص الاستخدام الصناعي للكهرباء يمكن أن تكون التخفيضات في استهلاك الطاقة لعام 2020 معادلة للطاقة المستخدمة من قبل تشيلي بأكملها.

 

وفي أوروبا انخفض أيضًا ذروة استهلاك الطاقة، وشهدت إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة انخفاضًا متوسطًا بنسبة 10% في استخدام الطاقة مع البارات والمطاعم والمكاتب والمصانع، والتي لا تزال مغلقة مع استمرار إجراءات التواصل الاجتماعي.

 

تأثرت مصادر الكهرباء القائمة على الوقود الحفري بسبب انخفاض الاحتياجات، أصبح الفحم الذي يعد عادة أحد أرخص الخيارات الوقود الأغلى في العالم في مواجهة البدائل الخضراء الرخيصة والغاز الطبيعي.

 

يبدو أن مصادر الطاقة المتجددة قد تلقت دفعة غير متوقعة حيث جاء حوالي 40 % من الكهرباء في المملكة المتحدة يوم الأحد 5 مارس من مزارع الرياح.

 

وقد أدت هذه الظروف إلى أن المصادر المتجددة تولد أكثر من الطاقة الكافية لتغطية احتياجات البلاد المخفضة حتى أن المورد الأخضر، Octopus Energy ، دفع بعض العملاء لاستخدام الطاقة خلال النهار، باستخدام مخطط لم يكن متاحًا في السابق إلا خلال الليل عندما يكون الطلب منخفضًا للغاية.

 

كتب الدكتور فايث بيرول المدير التنفيذي مدير رابطة الطاقة الدولية "بهذه الطريقة، أدى الانخفاض في الطلب على الكهرباء إلى تقدم بعض أنظمة الطاقة مما منحهم مستويات من الرياح والطاقة الشمسية ما كانوا ليحصلوا عليها بدون عقد آخر من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة".

 

 


طاقة متجددة

وباء كورونا

كهرباء

فحم

المملكة المتحدة

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