وكيل تعليم الوادي الجديد يستعرض تفاصيل عمل المشروع البحثى للطلاب

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد اليوم الثلاثاء ،التفاصيل الكاملة لإعداد المشروع البحثي للطلاب وذلك بحضور مدير إدارة التطوير بالمديرية وعدد من موجهى العموم وخلال اللقاء اشاد وكيل التعليم بالجهود المبذولة من وزارة التربية والتعليم مع الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد والحرص الشديد على مصلحة الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمى.

واشار للتعليمات الوزارية وللفيديو التوضيحى الذى تم إعلانه بجميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها والذى به طريقة عمل المشروع كنموذج استرشادي لأبنائنا الطلاب مشيرا إلى المتابعة المستمرة مع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والتواصل عن بعد مع الطلاب وإعلان كل ماهو جديد حول المشروع ولابد لنا من التعاون الجاد والمثمر من اجل مصلحة طلابنا.