وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا من الملحق العمالى بميلانو عن أوضاع العمالة المصرية

تابع مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، أحوال العمالة المصرية التى تعمل فى مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، للعمل على التواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى بميلانو مجدى حسنين، أشار فيه إلى أنه التقى فى إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية التى تعمل فى مجال مبيعات الفاكهة والخضروات والمأكولات، بالمواطنة المصرية "هـ. م .ع " التى تعمل فى محل لبيع الخضروات فى شارع via padova، حيث أراد صاحب المحل إغلاقه لقلة العائد منه فى الوقت الذى تعانى منه ايطاليا من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، فى حين أن المواطنة لا دخل لها سوى من ذلك المحل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوي العاملة، إن الملحق العمالى نجح فى إقناع صاحب المحل بالطرق الودية فى استمر فتح المحل، وأعرب المواطنة المصرية على جزيل شكرها على هذا التحرك الإيجابى من جانب مكتب التمثيل العمالى.

وفى هذا الإطار قام الملحق بإبلاغ بعض المصريين المتواجدين تحيات وزير القوى العاملة، وتهنئته لهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم، ما أدى إلى رفع الروح المعنوية لهم بدرجه كبيره.