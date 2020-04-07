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وزير الصحة التونسى باكيا: التزموا بالحجر الصحى للحد من انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:24 م
وزير الصحة التونسى باكيا: التزموا بالحجر الصحى للحد من انتشار فيروس كورونا وزير الصحة التونسى باكيا خلال حديثه عن كورونا
كتب: أحمد جمعة

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لم يتمالك وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي نفسه، خلال الندوة الصحفية المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية المنعقد الآن، وبكى الوزير التونسى وهو يحث المواطنين على الالتزام بالحجر الصحى، وبقواعد الحماية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وقال المكي متأثرا ''هذه قضية أمن قومي بإمتياز.. كل الوزارات تجتهد بروح الحب لهذا الشعب.. لكن وجب الإلتزام من الجميع.. لا تتركوا فئة صغيرة تعصف بجهد شعب ومؤسساته''، واستطرد ''هذه دموع قوة وليست دموع ضعف.. سنظل نعمل إلى آخر رمق".

وأكد وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي أنه تم رصد تحسن لا بأس به مع بداية تطبيق إجراءات الحجر  الصحي الشامل، إلا أنه وبعد أيام قليلة تم تسجيل تراجع كبير في نسبة الوعي لدى المواطنين، من خلال عدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل في أغلب مناطق البلاد.

وقال المكي أن مصالح وزارة الصحة التونسية متخوفة جداً من إمكانية فقدان النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الصحي في البلاد وتزايد حالات العدوى يعود أساساً إلى تكتم بعض المواطنين عن اصابتهم بالفيروس ورفضهم التنقل للإقامة في المستشفيات.

 

وأضاف: "لم نقل لكم موتوا كي يعيش الوطن نقولو لكم الزموا بيوتكم كي يحيا الوطن".


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