اليوم السابع
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وزير الداخلية التونسى: من ينقل عدوى كورونا سيواجه تهمة القتل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:23 م
وزير الداخلية التونسى: من ينقل عدوى كورونا سيواجه تهمة القتل هشام المشيشى وزير الداخلية التونسى
كتب محمد عبد المجيد

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قال هشام المشيشى وزير الداخلية التونسى، إن مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر الصحى، سيواجهون تهمة القتل على وجه الخطأ، وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات وإيقاف الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجر الصحى وذلك لمنع انتشار العدوى.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع الوزير، "أى شخص لا يحترم الحجر الصحى فهو بالضرورة سيتسبب فى انتقال العدوى من شخص لآخر، لافتا إلى أن العدوى من الممكن أن ينجر عنها الوفاة".
 
وقال الوزير، إن "مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر، يواجهون تتبعات بمقتضى المجلة الجزائية وتوجه لهم تهمة القتل على وجه الخطأ فى صورة تسبب العدوى فى وفاة شخص".
 
وحذر وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي، مساء أمس، فى تدوينة على صفحته الخاصة على فيسبوك من خسارة المعركة ضد وباء كورونا، قائلا: "بدأنا نخسر ما بنيناه"، محملا فى ذلك المسؤولية لسلوك "الانفلات" الذى انتهجه العديد سواء على مستوى تطبيق قواعد الحجر الصحى العام أو على مستوى امتناع من "ثبت لديهم الإصابة بالكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز الإقامة وبسبب عدم تعاونهم وتصريحهم بكل من خالطوهم وهو ما يهدد باحتمال انتشار سريع للمرض.
 
وحتى مساء أمس الاثنين، سجلت تونس 596 إصابة، و22 وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 5 حالات.
 
أكدت تونس، أنه تم تخصيص 6 فنادق بالتعاون مع وزارة السياحة فى المنطقة السياحية جربة جرجيس، وذلك فى إطار العمل من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم استخدامهم لعمليات الحجر الصحى ومواجهة نقص المستشفيات.
 
وقال ممثل وزارة السياحة التونسية بجربة جرجيس هشام المحواشى ، أن عدد الفنادق التى تم فتحها لإجراءات الحجر الصحى بلغت 6 فنادق منذ بداية الأزمة، أربعة منها بجربة واثنان بجرجيس بطاقة فندقية تقدر بـ521 غرفة ستخصص للكوادر الطبية و للحجر الصحى ولإيواء المصابين بفيروس الكورونا .
 

تونس

الداخليه التونسيه

كورونا

فيروس كورونا

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